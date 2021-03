Triste constat: les écoles ont l'habitude d'organiser des garderies, "mais il faut rester cohérent avec le message de télétravail"

Dès lundi, les bancs des écoles seront à nouveau vides en Belgique, à l'exception de ceux des classes de maternelles (pour autant que ces classes ne soient pas finalement également fermées, des discussions sont en cours).

Nous nous sommes rendus à l'Athénée Royal Orsini Dewerpe, à Charleroi, pour voir comment les écoles allaient s'organiser. Il faut d'abord répondre aux inquiétudes des parents. "Ce n'est pas facile pour eux, ils doivent anticiper, ils se demandent ce qu'ils vont faire avec les enfants. Si on n'est pas là pour eux, la semaine prochaine, les enfants iront chez les grands-parents et on augmente le risque de contamination", explique Françoise Dancot, directrice de la section fondamentale.

Organiser la garderie est devenu un triste automatisme. Les 300 enfants de l'école auront dès lors l'occasion d'être encadrés par des enseignants, mais en effectifs réduits. "Il faut rester cohérent avec le message de télétravail, il faut donc le moins possible d'enseignants et de personnel d'entretien sur le site de l'école", conclut la directrice.