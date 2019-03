Trois Belges avaient roulé sur le géant d’Atacama, un site vieux de 1.000 ans au Chili: ils sont condamnés à la peine la plus sévère

Les trois Belges écopent d'une peine de prison et d'une lourde amende, plus de 8.000 euros, pour avoir endommagé un site protégé au Chili. Heureusement, ils ont pu bénéficier d’une remise de peine.

Il ne s’agit pas de n’importe quel site, le géant de Tarapaca ou d’Atacama est un immense dessin à même le sol qui mesure 85 mètres de longueur. Ce dessin n’est plus tout jeune, puisqu’il daterait à peu près de l’an 1000…



Le 6 janvier dernier, les deux Belgo-Chiliens et une Belge ont tout simplement roulé sur les vestiges protégés avec leur voiture, causant des dégâts irrémédiables. Ils disent ne pas s'être rendu compte qu'ils roulaient sur le dessin, et qu'ils voulaient simplement visiter les lieux.

Selon les autorités locales, le coût d'une rénovation serait estimé entre 13 et 23 millions d'euros.



Ils écopent tous les trois de la peine la plus sévère pour ce type de fait : trois ans de prison et 8000 euros d'amende, mais les deux Belgo-Chiliens ont obtenu une remise de peine sous conditions. Ils devront dans un premier temps, signaler chaque mois leur présence sur le territoire chilien. Pour la citoyenne belge, la peine d'emprisonnement a été changée en une expulsion du pays. Elle ne pourra plus entrer dans le pays durant une période de 10 ans.