Coronavirus: un modèle mathématique présente 3 scénarios possibles en fonction du respect des mesures

Les nouvelles mesures prises pour les 4 prochaines semaines, mais aussi toutes les mesures toujours en vigueur dont le respect de la bulle de 1 contact rapproché, "ne peuvent avoir un impact que si nous les appliquons", a exposé Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Coronavirus.

"Nos collègues de l’Université d’Hasselt ont mis dans des modèles ces mesures et nous permettent de voir ce que notre comportement peut faire comme modification importante sur l’impact sur les soins de santé." 3 scénarios sont sur la table. Ils prennent en compte les l’occupation des lits de soins intensifs.

Ne rien changer à nos habitudes = soins de santé saturés et impossible de se relâcher en mai

Tout d’abord, celui où "rien ne change et on continue à vivre comme si de rien était". Il est donc basée sur les mesures actuelles et pas les nouvelles qui entrent en application demain. Dans ce cas, "il y a une forte probabilité que nous dépassions les 1.000 lits de soins intensifs". A ce moment-là nous aurions un pic potentiellement plus important que la 2ème vague "avec une occupation particulièrement importante des soins intensifs" dans le mois de mai.

Respecter scrupuleusement toutes les mesures = soins de santé pas saturés et meilleurs chiffres en mai que depuis octobre dernier





2ème scénario, ils se sont basés sur les mesures décidées au début de la 2ème vague. "On prévoit que les mesures actuelles devraient avoir le même genre d’impact. Dans ce cas-là, il y a une grande probabilité qu’on reste en dessous d’une occupation de 1000 lits et même peut-être de 800 lits." Ici, dans le courant du mois de mai on pourrait avoir réduit la charge de manière drastique avec moins de 300 lits » de soins intensifs occupés.

Une personne sur 4 qui ne respecte pas les mesures = soins de santé saturés et mai comparable à février





3ème scénario, si on ne respecte pas toutes les mesures, donc avec une marge de 30% d’erreur. "Bien sûr c’est moins bon. On dépasse une occupation de 1000 lits. Même à la mi-mai il pourrait y avoir encore entre 300 et 700 personnes qui seront présentes en soins intensifs au lieu de manière idéale d’avoir moins de 300 personnes", a expliqué Yves Van Laethem.