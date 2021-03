Trois semaines de vacances de Pâques ?

L'école est considérée, avec le lieu de travail, comme le principal foyer de contamination actuellement, a déclaré le comité de concertation. Dès lors, plusieurs décisions pourraient être prises par les ministres de l'Enseignement dans les prochains jours. L'élargissement des vacances de Pâques à trois semaines (elles commenceraient une semaine plus tôt) sera notamment sur la table. On sait déjà que les 3es et 4es secondaires ne rentreront pas à l'école à 100% le 29 mars comme prévu. Le port du masque va aussi être imposé aux 5es et 6es primaires à partir du mercredi 24 mars.

LES MESURES PRISES CE VENDREDI

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions se sont réunis à 15h00 en visioconférence pour faire le point sur la pandémie de Covid-19 en Belgique. Ils ont pris un certain nombre de mesures pour contrer la remontée de l'épidémie constatée ces derniers jours et constatées en particulier sur les lieux de travail et dans les écoles.

ENSEIGNEMENT

Le Comité de concertation demande aux ministres de l'Enseignement d'élaborer pour ce lundi 22 mars un plan détaillé et complet permettant de limiter au plus vite le nombre de contaminations et de clusters dans les écoles.

Le Comité de concertation a d'ores et déjà pris les décisions suivantes:

- Retour des 3es et 4es secondaires à 100% présentiel REPORTÉ au 19 avril (après les vacances de Pâques)

- Port du masque OBLIGATOIRE pour les élèves de 5e et 6e année primaire, au plus tard à partir du mercredi 24 mars.

- Enseignement en présentiel à temps plein dans l'enseignement secondaire après les vacances de Pâques, le 19 avril.

- Tests réguliers des enseignants et, dans une seconde phase, des élèves.

REPORT DU PLAN PLEIN AIR

Le plan plein air est provisoirement suspendue à l'exception des activités pour les jeunes (jusqu'à 18 ans inclus) pour maximum 10 personnes, en plein air et sans nuitée. Pour les enfants de moins de 12 ans, les activités se déroulent de préférence à l'extérieur.

Les parcs d'attraction resteront notamment fermés.

TESTS ANTIGENIQUES POUR LE TRAVAIL

A partir du 22 mars, des tests antigéniques devront être mis en place pour les personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail dans les secteurs à risques.

MOINS DE PLACES DANS LES TRAINS

Le nombre de sièges dans les trains à destination touristique sera limité. Sauf les jours d'école, seuls les sièges côté fenêtre pourront être utilisés dans les trains, excepté pour les moins de 12 ans.