Trois street-artistes belges s'exposent à Chaudfontaine

L'Atelier ArtHouse présentera pendant un mois le travail de trois talentueux Liégeois autour du thème de l'art urbain, a fait savoir le musée jeudi. L'exposition se tiendra du 15 janvier au 14 février 2021.

Hyer, Anthony Malamba et Olivier Hoffait ont comme passion commune le "street art" ou l'art urbain. Le premier, Hyer, est issu du mouvement graffiti et s'est orienté vers le portrait. "Il utilise le street art comme un exutoire, un besoin viscéral de s'exprimer", selon le communiqué de l'Atelier ArtHouse. Anthony Malamba, alias Kong le Foudeur, est un graphiste et pop artiste belge qui puise son inspiration dans les bandes dessinées, dessins animés, mais aussi dans la mode, les marques phares et les tendances. Mieux connu sous le blase "Soke", Olivier Hoffait est quant à lui membre du collectif artistique liégeois "La Cabane". Amateur d'art, d'architecture et de graphisme, il détourne images et portraits pour en faire des scènes éclectiques. Ces trois artistes liégeois sont à découvrir à l'ArtHouse de Chaudfontaine, où les visiteurs peuvent par ailleurs admirer une collection d'œuvres de Magritte, Picasso, Miro, Folon, Chagall ou encore Toulouse Lautrec. Infos et réservations: 04/364.20.20 ou www.visitchaudfontaine.be.