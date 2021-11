Troisième dose de vaccin à Bruxelles: 36.000 rendez-vous pris en une journée

La Région de Bruxelles-Capitale a ouvert lundi à toute sa population majeure les prises de rendez-vous pour la dose supplémentaire de vaccin contre le covid-19. Sur cette seule journée, 36.000 rendez-vous ont été pris, a indiqué mardi Inge Neven, en charge de la stratégie coronavirus pour la Commission communautaire commune (Cocom).



Un peu plus de 320.000 Bruxellois âgés entre 18 et 64 ans sont éligibles à une dose booster du vaccin d'ici la fin janvier. Les invitations sont envoyées dès cette semaine, progressivement en commençant par les tranches d'âge plus élevées. Un total de 89.580 doses complémentaires ont déjà été administrées aux publics à risque que sont les plus de 65 ans (46% de cette tranche l'ont reçue) et personnes immunodéprimées (58%). Nonante-trois lits de soins intensifs à Bruxelles sont occupés par des patients covid (34%). Au niveau des contaminations, le virus circule actuellement moins dans la Région bruxelloise qu'ailleurs dans le pays, avec un taux d'incidence pour la capitale de 1.201 contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours, tandis qu'il est de plus de 2.000 pour la Belgique. Le taux de positivité des tests est de 11,5% dans la capitale, contre 16,1% sur l'ensemble du territoire.