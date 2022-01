Troisième jour de grève chez Sibelga: une partie du centre-ville de Bruxelles bouché

Les travailleurs de Sibelga (gestionnaire réseau de gaz et électricité) sont en grève depuis trois jours consécutifs. Ils protestent après l'échec des négociations lors d'une énième réunion de concertation concernant l'application d'un nouveau barème salarial fixe pour les "nouvelles conditions de travail", articulé sur 14 classes et identique à celui d'Ores, opérateur de réseaux de gaz et électricité.

Aujourd'hui, ils bloquent une partie du centre-ville de Bruxellois, du côté du Mont des Arts. Un cortège encadré par la police se dirige vers le siège de Synergrid (la fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz). De nombreux Bruxellois se sont inquiétés du bruit, et des embarras de circulation engendrés par le cortège, et nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour savoir ce qu'il se passait.