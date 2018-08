Trop chaud au travail? Expliquez-nous vos trucs et astuces pour rester au frais

La canicule, c'est presque fini pour une semaine. Dès ce soir, les orages viendront nous rafraîchir pour au moins 4 à 5 jours. D'ici là, vous êtes nombreux a avoir tenté de trouver une solution à la chaleur au boulot. Voici celle de Simone (prénom d'emprunt), de Liège : les pieds dans un seau d'eau.







Si comme elle, vous avez des systèmes D pour vous rafraîchir, envoyez-nous vos photos via notre bouton orange Alertez-nous avec votre nom et le lieu où vous travaillez, et nous les publierons dans cet article.