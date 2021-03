Coup de tonnerre pour le service Uber: les chauffeurs ne pourront plus utiliser leur smartphone à Bruxelles

Coup de tonnerre, dans le milieu des "locations de voitures avec chauffeurs" et plus particulièrement chez Uber. L'administration bruxelloise a décidé d'interdire aux chauffeurs du service de transport Uber d'utiliser leur smartphone pour accepter des commandes de courses, rapporte lundi La Libre Belgique.

Au micro de Bel RTL, Nathalie s'offusque. "Ce n'est pas normal qu'on ne puisse plus travailler. Je suis indépendante. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Si on ne peut plus travailler sur les smartphones, comment fait-on? On travaille sur du papyrus?!"

Les autorités bruxelloises vont sévir dès lundi a indiqué le cabinet du ministre-Président. "Nous ne visons pas spécifiquement Uber, mais nous faisons en sorte que l'ordonnance et les arrêtés sur les LVC (location de voitures avec chauffeur) soient respectés", explique le cabinet.

Le contrevenant s'expose à la saisie du véhicule, à des poursuites pénales

"Or celle-ci stipule que les contrats de réservation doivent être au moins de trois heures et que les commandes de courses via le système de géolocalisation d'un téléphone portable sont interdites. Les chauffeurs qui seront en infraction recevront un avertissement après le premier contrôle. Ils seront sanctionnés par la suite", détaille encore le cabinet. En cas de non-respect de la réglementation, le contrevenant s'expose à la saisie du véhicule, à des poursuites pénales et à une sanction administrative de suspension temporaire, voire de retrait définitif de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur.

"Le fait que le gouvernement prenne des mesures contre 2.000 chauffeurs sur la base d'une réglementation en cours d'examen par la Cour constitutionnelle est incompréhensible", a réagi un responsable d'Uber en Belgique. Pour le député CDH Christophe De Beukelaer, cette interdiction équivaut à "demander à un cuisinier de ne plus utiliser de casseroles", s'indigne-t-il. Son parti demandera au ministre-Président de s'expliquer au parlement cette semaine.

Une action est prévue ce lundi matin devant les bureaux du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

D'où vient cette décision?

Le 19 janvier 2021, les juges de la 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles avaient estimé que l'application Uber X violait la réglementation bruxelloise applicable aux taxis. Comme l'expliquait L'Echo, la cour avait ainsi donné raison à la Fédération belge des taxis (Febet) et à une série de chauffeurs de taxis. L'utilisation du smartphone semble ainsi aller à l'encontre de la règlementation bruxelloise qui interdit aux véhicules LVC d'petre équipé d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, comme le stipule l'article 17 de cette ordonnance.