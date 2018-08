Un 2e loup repéré en Belgique: peuvent-ils se déplacer de région en région?

La présence d'un deuxième loup a été détectée dans le Limbourg. Des analyses doivent encore le confirmer, mais neuf moutons pourraient avoir été les victimes de cet animal la semaine dernière.

Neuf moutons ont été retrouvés morts en province du Limbourg. Ils ont été vraisemblablement tués sous les coups d’un loup, l’animal a pu être identifié par des caméras durant la journée. "On suit Naya depuis des mois dans les forêts flamandes et elle n’a causé aucun dommage. Donc, là, neuf moutons tués en une semaine, c’est qu’il y a forcément la présence d’un autre animal dont nous avons pu authentifier l’existence grâce aux caméras", a expliqué Marie-Laure Vanwanseele, porte-parole de l’Agence flamande pour la nature et les forêts.





Pourraient-ils tous deux faire partie de la même famille ?



Naya, c’est ce loup aperçu dans le Limbourg début janvier et qui provenait des Pays-Bas. Les chercheurs ont réussi à lui placer des capteurs pour la suivre. Capteurs qu’on ne retrouve pas sur cette nouvelle image d’un loup. Tous deux rôdent pourtant dans la même région. Si ce n’est pas elle, ça voudrait dire qu’un autre loup sévit dans la région. Pourraient-ils tous deux faire partie de la même famille ? "Naya, en tout cas, elle viendrait plutôt de la région Pologne/Roumanie. Il faut savoir qu’en 2001, il n’y avait pas un seul loup en Allemagne, puis ils ont essaimé tout doucement en venant surtout de Roumanie et de Pologne et ils se rapprochent très fortement des frontières belges", a fait remarquer Alain Lambert, spécialiste des loups.





En centre-ville?



L’ADN relevé sur les cadavres des moutons permettra d’en savoir plus sur sa provenance et son sexe. Sachant qu’un loup peut parcourir 70 à 80 km sur une nuit, pourrait-il se déplacer de régions en régions ? "Une famille de loup en Europe a un territoire qui varie de 100 à 200 km². Il est bien évident que le loup va vivre dans les bois et dans les contrées où il ne va pas être dérangé par l’humain. Donc même si un jour, il y avait des loups en Belgique, on aurait peut-être 4, 5, 6 familles de 4/5 loups, mais en n’aucun cas, on en aurait au centre de Liège ou au centre de Bruxelles", a insisté le spécialiste.



Actuellement, 20.000 loups sont encore présents en Europe, essentiellement en Roumanie.