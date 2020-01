Un accord de 2017 n'est toujours pas appliqué pour les infirmières et infirmiers: réunion de la dernière chance ce lundi?

Réunion de la dernière chance pour les blouses blanches à 12h30 avec les responsables des soins de santé. Une rencontre est organisée pour tenter trouver un accord, sur l'application de conventions qui datent de 2017. Le personnel de santé en a marre, qu'elles ne soient pas appliquées et les négociations semblent au point mort. Les revendications, des blouses blanches : des horaires plus stables, de la formation, et des contrats plus solides. Si les responsables des soins de santé ne font pas de geste, les actions de grève pourraient reprendre.

"Nous n'allons pas vendre la santé du personnel et la santé publiuqe aux employeurs qui ne veulent rien faire (...) Nous avions commencé ses négociations dans l'esprit d'aboutir mais nous nous sommes retrouvés face à des fédérations qui faisaient marche arrière sur une série de dossiers. Nous ne comprenons pas pourquoi ça bloque. Nous pensons qu'il y a au sein des fédérations des gens qui pensent qu'il vaut mieux attendre un gouvernement qui soit plus favorable aux employeurs qu'aux travailleurs et ça nous le craignons vraiment", a déclaré Yves Hellendorf, secrétaire national su syndicat CSC pour le secteur non-marchand.