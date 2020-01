Un ancien joueur de tennis brésilien du top 100 suspendu à vie

(Belga) Ancien joueur du top 100 mondial (69e), le Brésilien Joao Olavo Soares de Souza a été suspendu à vie par la Tennis Integrity Unit (TIU), a communiqué l'instance chargée de lutter contre la corruption dans le tennis samedi.

Joao Olavo Soares de Souza, 31 ans, aujourd'hui 742e à l'ATP, a été convaincu d'avoir trempé dans des dossiers de matches truqués. Il a aussi été condamné à une amende de 200.000 dollars (environ 180.000 euros). Le Brésilien, qui fut 69e mondial en avril 2015, avait été provisoirement suspendu en mars dernier. La TIU a établi plusieurs infractions entre 2015 et 2019 en matière de matches truqués lors de tournois des circuits Challenger et Futures organisés au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis et en République tchèque. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir dénoncé des tentatives de corruption et un manque de collaboration à l'enquête, détruisant notamment des preuves. (Belga)