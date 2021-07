Un appel est lancé pour trouver des traiteurs et gérants de foodtrucks prêts à venir en aide aux sinistrés des inondations

L'"Event Confederation", rassemblement de fédérations professionnelles de l'évènementiel, est en pleine recherche de traiteurs et de gérants de foodtrucks qui souhaitent participer au soutien de la population des régions inondées en Wallonie. Elle cible la distribution de 7.500 à 8.000 repas par jour, selon Hugo Slimbrouck, qui travaille avec l'Event Confederation. "Beaucoup de foodtrucks travaillent dans l'événementiel, et ce secteur est actuellement en grande partie à l'arrêt. Il y a donc des disponibilités", indique-t-il.



Cela fait déjà plusieurs jours que cette aide se concrétise, en collaboration avec la Croix-Rouge. Cette dernière rémunère en effet les foodtrucks par repas fourni, le but étant de "fournir des repas chauds et sains aux citoyens touchés, qui n'ont par exemple plus de gaz". "Il y a eu un projet pilote en fin de semaine dernière et cela monte en puissance", indique Sandrine Devers, du service de communication de la Croix-Rouge.

L'organisation avait annoncé la semaine dernière que des foodtrucks commenceraient dès jeudi (22 juillet) à distribuer des repas dans les régions liégeoises de Chênée, Angleur et Kinkempois. Le but est d'étendre cette initiative.