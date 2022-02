Un automobiliste grièvement blessé dans un accident sur la E40 à hauteur de Remicourt

Un automobiliste a été grièvement blessé dans un accident qui s'est produit samedi vers 06h30 sur la E40 en direction de Bruxelles, à hauteur de Remicourt, ont indiqué les pompiers de la zone de secours de la Hesbaye.

Pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un panneau publicitaire avant de passer par-dessus la rambarde de sécurité. La voiture a fini sa course en contrebas de l'autoroute, dans des arbres.



Les jours du conducteur étaient considérés comme en danger à l'arrivée des secours. La police des autoroutes est également intervenue sur les lieux. Le parquet de Liège a été avisé des faits et un expert s'est rendu sur place.