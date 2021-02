Un automobiliste interpellé avec plus de 7 kilos de cannabis sur l'E411

La police de la route (WPR) a interpellé, jeudi vers 15h15, un automobiliste sur l'E411 à hauteur de Léglise avec plus de sept kilogrammes de cannabis dans son véhicule, a annoncé vendredi le procureur du Roi du Luxembourg, Etienne Donnay. Le conducteur, un Français, a été privé de liberté et sera présenté à un juge d'instruction. "Les WPR font un gros travail ces dernières semaines avec des saisies de pas mal de cannabis et cocaïne", souligne le procureur du Roi du Luxembourg.

Déconfinement: voici les décisions et le calendrier qui pourraient être annoncés ce soir