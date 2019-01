Un bel élan de solidarité permet à Sacha, atteint d'une maladie rare, de recevoir plein de cadeaux

C'est une belle histoire de générosité: celle de Sacha, un petit garçon de 8 ans. Atteint d'une maladie rare, il avait souhaité recevoir un maillot de son idole, Eden Hazard. Grâce à nos confrères de la Dernière Heure, un véritable élan de solidarité s'est lancé et Sacha s'est littéralement retrouvé submergé de cadeaux.

Sacha est né avec l'intestin grêle beaucoup trop petit. Une maladie rare qui impacte son quotidien. Opérations, médicaments, injections et perfusions toutes les nuits.



Une histoire qui a touché énormément de monde, notamment des joueurs de foot. "Moi je t'envoie toute ma force et tout mon courage. Force à toi petit bonhomme!", lui envoie Samuel Bastien, joueur du Standard de Liège, dans une vidéo.



"Ça me fait plaisir et c'était vraiment étonnant de voir Samuel Bastien me faire une vidéo. J'étais surpris, ça m'a fait vraiment du bien", nous confie je petit Sacha. "Les joueurs me donnent du courage et ils me donnent leur force".



Cet élan de solidarité a donné de la force au petit garçon, mais également à sa famille, très émue par toutes ces attentions. "Le voir heureux, le voir par des courts moments quand il déballait les cadeaux, de voir qu'il était vraiment rempli de larmes et de joie, ça nous donnait aussi énormément de courage", indique Maëlle, la maman. "Sacha nous donne énormément de leçons depuis sa naissance".



Aujourd'hui, la famille de Sacha espère que la médecine évoluera rapidement pour lui permettre de vivre enfin normalement. Lui en tout cas, il garde le sourire et a des rêves plein la tête. Il a surtout un message à faire passer à son idole, Eden Hazard. "Je rêve de le rencontrer, je rêve aussi de rencontrer son frère Thorgan Hazard", lance le petit bonhomme.