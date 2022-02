Un Belge est millionnaire sans le savoir: que se passera-t-il s'il ne se manifeste pas à temps?

Il existe en Belgique un millionnaire qui s'ignore. 8 citoyens belges qui ont acheté un ticket d'EuroMillions ont gagné chacun 1 million d'euro, le 21 janvier dernier. 7 gagnants ont retiré leur gain, le huitième ne s'est toujours pas présenté. La Loterie Nationale invite tous les joueurs qui ont participé au tirage ce jour-là à vérifier leur ticket de jeu. En 20 ans, c'est la troisième fois qu'un tel scénario se produit.

Depuis quelques jours, la Loterie recherche toujours d'un mystérieux gagnant. "On a déjà lancé l'appel dans la presse et sur nos réseaux sociaux pour que les gens vérifient les codes sur leurs tickets de jeu", indique Joke Vermoere, porte-parole de la loterie nationale.

Un Belge gagne 1 million d'euros: la Loterie lance un appel pour le retrouver

Pour récupérer ses gains, le gagnant doit se présenter à la loterie nationale avec son ticket de jeu daté ou vérifier son code en ligne. "Ce sont les codes My Bonus qui vont indiquer le gagnant. La personne a 20 semaines pour venir se manifester à la loterie. Cela nous mène vers début juin de cette année-ci, pour venir encaisser les gains", précise Joke Vermoere.

Le code My Bonus se compose de quatre lettres et de cinq chiffres et commence toujours par la lettre "b". Si en juin le gagnant n'est pas venu réclamer son gain, celui-ci alimentera d'autres jackpots organisés par la loterie nationale.