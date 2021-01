Un cas du variant sud-africain détecté pour la première fois en Belgique

(Belga) Un cas du variant sud-africain du coronavirus, qui pourrait être beaucoup plus contagieux, a été détecté pour la première fois en Belgique, a annoncé mercredi soir le virologue Marc Van Ranst sur son compte Twitter.

Il s'agit d'un patient originaire de Flandre occidentale, qui est décédé. Ce patient n'avait pas d'antécédents de voyage à l'étranger connus, selon Marc Van Ranst. Ce dernier ajoute que huit nouveaux cas du variant britannique du coronavirus, également réputé plus contagieux, ont en outre été diagnostiqués ce mercredi dans notre pays. Le microbiologiste Emmanuel André confirme pour sa part, également dans un tweet, que ce mercredi "neuf nouveaux variants plus contagieux ont été détectés en Belgique. Pour la première fois, nous avons mis en évidence un variant B.1.351 ("Sud Africain") chez une personne qui n'avait pas voyagé. C'est donc un deuxième type de variant qui circule en Belgique". "Les huit autres variants identifiés aujourd'hui (mercredi, NDLR) sont des variants B1.1.7. Ils ont été détectés par les laboratoires de la KUL (6), ULiège (1) et UGent (1)", ajoute Emmanuel André. (Belga)