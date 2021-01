Un centre de dépistage ouvert au coeur de l'aéroport de Charleroi: voici comment les tests se déroulent

Ce dimanche, 20.000 citoyens revenant d'une zone rouge sont attendus en Belgique. Ils regagnent leurs foyers par la route, en train ou en avion. Les voyageurs qui ont passé plus de 48h en zone rouge doivent remplir le Formulaire de Localisation du Passager (accessible via ce lien), mais aussi se soumettre à une quarantaine et à un test le premier jour de le retour et après sept jours.

Pour inciter les voyageurs de retour à respecter la procédure, un centre de dépistage a été ouvert ce dimanche dans l'aéroport de Charleroi. Le dépistage à l'aéroport n'est cependant pas obligatoire. Il est réservé aux résidents belges.

6.000 passagers étaient attendus dans le hall des arrivées ce dimanche. Une fois dans l'aéroport, les voyageurs doivent se présenter à un guichet pour vérifier leurs informations. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur SMS de confirmation, les données peuvent être encodées manuellement dans le système en trois ou quatre minutes. Les passagers doivent ensuite se présenter à l'une des cinq lignes de test.

Sur le millier de passagers arrivés dimanche matin à l'aéroport de Charleroi, quelque 200 ont subi le test Covid sur base volontaire dans le nouveau centre de dépistage. Les passagers testés revenaient tous de zones rouges, notamment en France, en Espagne et au Portugal, ont indiqué les autorités de l'aéroport. Les équipes de la Croix-Rouge et de l'aéroport assurent la gestion du nouveau dispositif, qui pourra procéder jusqu'à 750 tests par jour.

