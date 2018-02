Un chargeur de GSM sur 2 pose des problèmes de sécurité: comment éviter ces risques?

Une isolation électrique insuffisante, des fils trop proches... Ces défauts de conception peuvent entraîner de fâcheuses conséquences: des surchauffes qui présentent un risque d'incendie. Ne prenez pas de risques inutiles et sachez que les chargeurs de GSM les moins chers sont souvent les plus dangereux. Surtout les chargeurs génériques compatibles avec les produits Apple, comme en témoigne une étude réalisée par le magazine Test-Achat. Julie Frère, porte-parole de l'association Test-Achat nous donne ce matin sur Bel RTL quelques conseils pour bien choisir un chargeur et éviter de prendre des risques.

"Il faut avant tout limiter les sites internet obscurs. S'en tenir aux sites officiels. Malheureusement, on ne peut pas se fier aux marquages CE. Ne pas croire non plus de manière aveugle, tous les commentaires qu'on va trouver sur les pages d'E-shop qu'on ne connaît pas bien. Ce sont souvent des faux profils qui s'y retrouvent. Et alors notre enquête a montré que tous les chargeurs qui étaient en deçà de 10 euros étaient plus dangereux. Il ne faut pas économiser sur quelques euros, mais peut être dépensé un petit peu plus pour un chargeur dont on a plus de chance qu'il soit sûr."