Un chassé-croisé "de l'enfer" annoncé sur les routes: voici nos conseils si vous prenez la route des vacances ce week-end

Des voitures en direction de la mer, des voitures en direction des Ardennes, des voitures pour rentrer en Belgique... Si vous le pouvez, ne prenez pas la route ce vendredi. Vous risquez de manger votre volant. On annonce un week-end particulièrement chargé et ce, peu importe la destination.

Chez nous, plusieurs axes seront particulièrement engorgés, dès cet après-midi et en soirée aussi. La E40 tout d’abord vers la Côte, une autoroute très fréquentée ces derniers temps en raison du beau temps. La E19 aussi vers la France.

Autre souci à prévoir, c’est sur la E411, d’autant plus qu’il y a des travaux sur cette autoroute entre Daussoulx et le viaduc de Beez. Travaux qui engendrent de gros embarras de circulation chaque jour.



En Allemagne, c’est le rouge qui va dominer aujourd'hui dans le sud notamment, et le nord direction la Scandinavie.



La situation en France

Et chez nos voisins français: c’est code orange avant le drapeau noir qui sera de sortie dès demain. Ce qui veut dire que la circulation sera "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers.

Soyons clair : si vous pouvez décaler la date de votre trajet, faites-le. Si pas, et bien sachez qu’il est vivement conseillé de quitter Paris avant 5 heures du matin. Sur l'A10, il y aura des embouteillages entre Poitiers et Bordeaux de 6 à 17 heures. Pour l'A7, la situation sera très difficile dès 4 heures du matin et jusqu'à 18 heures (autrement dit toute la journée) entre Lyon et Orange. Dans le sens des retours, ce sera aussi très chargé.