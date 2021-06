Du racisme au sein des pompiers de Bruxelles? "Un environnement hostile" pour les personnes d'origine étrangère, dénonce le centre pour l'égalité des chances

"II y a un climat raciste au sein des pompiers de Bruxelles", déclare Unia. Le centre pour l'égalité des chances a collecté des dizaines de témoignages qui dénoncent un contexte de remarques et d'insultes sexistes, racistes ou homophobe. Les syndicats relativisent.

Le Centre pour l'égalité des chances a récolté une dizaine de témoignages racontant des faits racistes au sein du service d'incendie et d'aide médicale urgente. Dans son rapport, il dénonce un climat xénophobe depuis la formation des nouvelles recrues à la vie quotidienne dans les casernes ou encore lors d'interventions auprès des citoyens.



"Les candidats ou ceux qui commencent d'origine étrangère savent qu'ils vont se retrouver dans un environnement hostile avec des comportements liés à des harcèlements, à des pressions, à des propos à caractère raciste à leur égard", raconte Patrick Charlier, directeur d’Unia.

Certains comportements au sein de la caserne sont aussi pointés du doigt une des affaires les plus médiatisées celle d'un pompier d'origine maghrébine ayant reçu des insultes à caractère raciste sur son casque et des tranches de jambon dans son casier. L'affaire remonte à octobre 2019 mais pour Unia, ce genre de comportement existe encore chez certains pompiers bruxellois.



"Je pense qu'il y a une prise de position extrêmement importante et claire qui doit être prise au niveau de la hiérarchies. Il y a certainement des procédures qui doivent être mises en place, des procédures disciplinaires dans certains cas où on se rend compte que il y a eu une tendance par le passé à minimiser les faits", estime Patrick Charlier, directeur d’Unia.

Des propos exagérés selon le syndicat des pompiers bruxellois. "Je tiens quand même à rappeler que le gouvernement a énormément investi, a fait deux audits, à aménager les locaux pour la diversité, pour les femmes et compagnie, et est encore en train d'aménager, de faire des grands travaux et des nouvelles casernes", déclare Éric Labourdette, président du secteur zones de secours syndicat libéral de la fonction publique (SLFP).

Et pour lui, les pompiers débutants sont traités sur le même pied d' égalité. Des débats au sein du Parlement bruxellois se tiendront le 15 juin pour discuter de ce rapport.