Un comité de concertation a lieu ce vendredi 18 décembre: ce que l'on sait déjà

Ce vendredi 18 décembre aura lieu, comme prévu, un nouveau comité de concertation, au terme duquel des annonces devraient être faites. La situation en Belgique est assez difficile à cerner. Les mesures fortes se rapprochant d'un 2e confinement ont fait baisser les chiffres inquiétants d'octobre. Mais on a constaté en novembre une stagnation des chiffres, les autorités sanitaires évoquant "un plateau trop haut" au niveau du nombre de nouvelles contaminations journalières et de malades soignés à l'hôpital.

Dans ces conditions un peu paradoxales, le comité de concertation prévu ne devrait pas bouleverser les mesures actuelles. Voici ce que l'on sait déjà :

Il débutera à 14h au Palais d'Egmont. Les ministres fédéraux et régionaux concernés seront présents, sur place, pour débattre durant plusieurs heures. Une conférence de presse suivra, sûrement en début de soirée, probablement à 19h. Vous pourrez donc la suivre en direct en TV sur RTL-TVI et sur le web (sites et application RTL info).

Ne vous attendez pas à de nouvelles mesures, ni à des renforcements ou à des adoucissements des mesures actuelles (si vous les avez oubliées, elles sont mises à jour en permanence sur le site info-coronavirus). Les discussions les plus animées vont concerner, d'après nos informations, l'application des mesures actuelles (contrôles, sanctions, prévention, etc). Notre Premier ministre l'a confirmé dans le RTL info 19h: "Les demandes d’assouplissement ne sont plus vraiment sur la table. Les chiffres ont bien baissé (…) mais pas suffisamment. Nous restons dans une situation qui est quand même assez délicate", a-t-il expliqué :

Confirmation de Franck Vandenbroucke, Ministre de la Santé. Selon lui, l'heure n'est pas aux assouplissements des mesures sanitaires. "En octobre, nous comptions 22.000 contaminations par jour. Aujourd'hui, c'est près de 10 fois moins avec près de 2.400 contaminations par jour. C'est une diminution énorme mais pas encore suffisante. Ce qui est préoccupant, c'est de voir des tendances haussières dans plusieurs provinces, ce qui pourrait nous mener à une troisième vague. Il faut continuer à réduire le nombre de contaminations. Nous avons tous une belle opportunité avec les vacances et la fermeture des écoles", a-t-il indiqué ce jeudi à la Chambre.