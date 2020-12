La pression politique est de plus en plus intense dans notre pays. De nombreuses personnalités politiques de différents bords demandent à ce que les mesures soient réévaluées sur base des chiffres, bien plus tôt que le 15 janvier, date fixée au départ pour le prochain comité de concertation. "Nous estimons qu'il serait utile de ne pas attendre 2 mois pour objectiver les données et produire l'évaluation nécessaire par rapport aux fêtes de fin d'année", a déclaré Denis Ducarme, député MR, sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche".

Réponse favorable du ministre de la Santé qui lance cependant un sérieux avertissement. "Pas de problème pour en parler le 18, ce serait même peut-être nécessaire. Mais je crains que l'on ne discute d'une stagnation plutôt que d'une baisse", tempère-t-il, lui qui affirmant qu'il faudrait "un miracle" pour que la situation atteigne les seuils fixés pour alléger les mesures. Pour rappel, le gouvernement attend d'atteindre les 800 contaminations par jour, en plus des 75 hospitalisations quotidiennes, avant de changer quoi que ce soit.

On en est évidemment loin. "Les chiffres, actuellement, ne diminuent plus. Hier est la première journée depuis 5 semaines que le nombre d'hospitalisations est plus élevé que celui de la semaine précédente", affirme même Johan Vande Lanotte sur notre plateau. Des discussions pourraient donc avoir lieu, mais un assouplissement en vue des fêtes de fin d'année semble bien improbable.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 6 décembre ?