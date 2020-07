Un comité de concertation attendu aujourd'hui: Maggie De Block n'exclut pas le durcissement des mesures

Un nouveau comité de concertation se tiendra ce mardi au Palais d'Egmont. Celui-ci a pour but de préparer le prochain Conseil national de Sécurité prévu ce jeudi. La ministre de la Santé, Maggie de Block, n'a pas caché son inquiétude quant à l'augmentation du nombre d'infections sur le territoire.

"Je suis quand même inquiète des chiffres dans certaines provinces. Ça augmente très vite", nous a-t-elle indiqué. Le comité de concertation va-t-il décider de durcir les mesures en vigueur dans notre pays? "C'est inévitable", selon Maggie de Block.

La ministre n'exclut pas l'instauration de nouvelles mesures dans les provinces où les indicateurs sont inquiétants. "Il y a des mesures que l'on peut prendre pour tous les pays avec notamment le port du masque. Mais des mesures locales sont aussi très importantes", affirme-t-elle.

Sophie Wilmès a a indiqué que cette réunion avait pour but de préparer le prochain Conseil national de Sécurité. "On a une réunion de préparation au Conseil national de sécurité cet après-midi, on voit que l'évolution de l'épidémie n'est pas positive, on recommence à enregistrer des taux de contamination importants. On compte évidemment sur chacune et chacun pour respecter les règles, mais si ce n'est pas suffisant, nous devrons effectivement probablement renforcer les règles". "Nous devons d'abord prendre les décisions avant de les annoncer", a-t-elle précisé.

S'il y a des clusters, il faut avoir des dispositions particulières

De son côté, le ministre Willy Borsus indique qu'il est important de pouvoir gérer les clusters qui se déclarent progressivement à travers le pays. "On doit actualiser la connaissance des données et surtout veiller à faire un message de rappel. L'épidémie est toujours là, il faut s'en préserver. Je pense qu'il faut traiter les clusters. On voit apparaître de façon localisée des foyers et il faut faire respecter avec beaucoup d'insistance les règles et gestes barrières. C'est essentiel", indique-t-il. Avant d'ajouter: "S'il y a des clusters, il faut avoir des dispositions particulières concernant ces groupes".

Selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, la Belgique enregistre en moyenne 175,1 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 79% au cours de la période du 11 au 17 juillet par rapport aux sept jours précédents. L'augmentation est observée dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. Les nouveaux cas s'observent principalement parmi les 20-59 ans, bien que la hausse concerne tous les âges.

Sciensano se veut pourtant rassurant: "si l'on observe une légère augmentation du nombre d'admissions hospitalières, qui devra être suivie de près, les indicateurs de sévérité restent pour le moment faibles".