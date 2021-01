Un comité de concertation ce vendredi: à quoi faut-il s'attendre?

Un nouveau comité de concertation est convoqué ce vendredi à 14h00. Les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées évalueront comme de coutume la situation de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, avec les vacances de carnaval (15-19 février) en perspective.



L'année dernière, le retour des vacances de carnaval avait provoqué une flambée de cas positifs, débouchant sur la première vague de l'épidémie. Alors que les chiffres de la pandémie stagnent et que plusieurs variants, dont le britannique plus contagieux, ont été détectés sur le territoire, les autorités devraient décider d'interdire tous les déplacements non-essentiels à l'étranger durant une période déterminée.

Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé qu'il défendra une telle mesure jeudi soir au conseil européen. Si aucun accord ne se dégage, la Belgique devrait avancer seule dans cette direction. Le ministre-président flamand, Jan Jambon, s'est lui aussi montré favorable à un tel dispositif.

Outre l'interdiction des déplacements non-essentiels à l'étranger, la question de porter à 14 jours la quarantaine obligatoire lors d'un retour de zone rouge sera aussi évoqué, a-t-on appris à bonne source. Le comité de concertation pourrait également discuter de la situation dans l'enseignement, en vue d'harmoniser éventuellement les dispositifs entre les différentes communautés. Mercredi, la communauté flamande a décidé que les cours se donneraient entièrement à distance en secondaire durant la semaine précédant les vacances de carnaval. Pour les métiers de contacts, l'espoir de voir un assouplissement des mesures sanitaires est extrêmement faible. Des perspectives pourraient toutefois être annoncées. Un arrêté ministériel publié après le précédent comité de concertation avait d'ores et déjà prolongé les mesures actuelles jusqu'au 1er mars.

