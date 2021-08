Un comité de concertation se tiendra ce vendredi dès 14h. Plusieurs secteurs seront suspendus aux lèvres de ce comité qui doit se réunir afin d'examiner la situation sanitaire et voir quelles mesures sont encore nécessaires pour les prochains mois.

Récemment, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait annoncé la volonté de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant. "Je proposerai expressément au gouvernement fédéral et aux collègues des régions que nous rendions la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans le secteur des soins", avait-il indiqué.

La vaccination obligatoire des soignants sera en effet discutée lors du comité de concertation ce vendredi. Cependant, il ne devrait pas y avoir de décision car les membres du comité de concertation attendent différents avis notamment celui du Conseil Supérieur de la santé et des partenaires sociaux. Celui-ci ne devrait arriver que dans le courant du mois du septembre.

Selon les dernières données de Sciensano, 81,9% des personnes âgées de 18 ans et plus bénéficient d'une couverture vaccinale complète et même 67,3% de la population totale, mineurs d'âge inclus. Toutefois, les indicateurs épidémiologiques remontent quelque peu depuis plusieurs semaines mais semblent rester sous contrôle. Bruxelles et la Wallonie sont également désormais colorées de rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Flandre reste, elle, en orange. Des mesures différenciées selon la situation sanitaire dans les Régions du pays ne sont pas à exclure, apprend-on.