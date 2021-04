Quels sont les indicateurs à suivre avant le prochain Comité de concertation? La réponse d'Yves Van Laethem

Un nouveau comité de concertation sera probablement convoqué la semaine prochaine, dans la perspective de la rentrée scolaire du 19 avril, confirment plusieurs sources gouvernementales. Cette nouvelle réunion entre les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées aura pour mission d'évaluer la situation épidémiologique et d'évaluer les mesures prises lors du précédent Codeco, le 24 mars dernier.

Actuellement, certains chiffres remontent alors que d'autres diminuent. Quels sont les paramètres les plus importants à prendre en compte lors du prochain Comité de concertation? Voici la réponse d'Yves Van Laethem lors de la conférence de presse ce vendredi matin.

"Tous les paramètres sont importants et nous donnent des indications différentes. Mais le taux d'hospitalisation et l'occupation des lits en soins intensifs, est le poids actuel et pour les quelques semaines qui viennent sur notre système de santé. On sait qu'on ne veut pas dépasser un certain poids de peur d'avoir des soins de moins bonne qualité tant pour ces patients que pour les autres patients."

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 explique que ces paramètres donne donc une idée de ce qu'il va se passer pendant encore "une à deux semaines sur notre système de santé. Par contre, à l'inverse, le taux de contamination, qui diminue actuellement, nous donne la tendance pour les semaines qui vont suivre. Il nous donne la direction dans laquelle les hospitalisations et les séjours en soins intensifs vont aller. Moins il y aura de contaminations, moins il y aura de gens hospitalisés dans les 2 à 4 semaines."

"Ce n'est pas seulement le taux de contamination qui est important, mais aussi les tranches d'âge dans lesquelles les contaminations se passent. C'est plus grave quand il s'agit des personnes âgées. Le taux de vaccination dans la population est aussi important. Il va moduler de manière indubitable l'évolution des contaminations et spécialement des hospitalisations."