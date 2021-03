Le comité de concertation réunira une nouvelle fois ce vendredi, à 14h00, le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées.

Un comité de concertation se tient à partir de 14h au Palais d’Egmont. Pour rappel, ce comité réunit les chefs des gouvernements des régions, des communautés et du fédéral, les Vice-Premiers ministres fédéraux, et les ministres de l’Intérieur et des classes moyennes.

Après la présentation des chiffres par le commissaire au Coronavirus, Pedro Facon, si les chiffres le permettent, plusieurs possibilités de déconfinement et de perspectives seront discutées.

Selon nos informations, voici les mesures les plus envisageables:

Le "plan plein air"

Comme RTL INFO vous le révélait en exclusivité vendredi dernier, l’esquisse d’un calendrier de déconfinement sera finalisé en comité de concertation. Il pourrait être rendu public dès ce soir, pour donner des perspectives aux Belges.

Le début de ce calendrier consiste à ré-autoriser très progressivement des activités en extérieur. En plus d’un probable élargissement de la bulle de contact en extérieur, la communication à la population ce soir pourrait donc prendre la forme d’un "plan de plein air", comme l’a annoncé ce jeudi le Premier Ministre à la Chambre.

Sur le principe, le calendrier de déconfinement se compose de 4 paliers, en fonction de l’évolution de la pandémie et de la progression de la vaccination. La première ébauche de ce calendrier :

- 1ère phase (mars) : élargissement possible de la bulle en extérieur

- 2ème phase (avril) : autorisation d’activités en extérieur (terrasses de cafés et restaurants, événements sportifs et culturels,…), via une jauge limitée de participants

- 3ème phase (mai) : la réautorisation d’événements et activités en intérieur, avec toujours une jauge limitée de participants

- 4ème phase (date indéterminée) : déconfinement total

La bulle sociale

Un élargissement du nombre de personnes que l’on peut voir en extérieur est envisagé. Dans les dernières discussions politiques, on pourrait passer de 4 à 8 personnes autorisées. Actuellement, rien n’est acquis sur ce plan.

L’élargissement de la "bulle de un" (contact rapproché) est encore plus hypothétique. MR et Ecolo plaident pour l’élargissement à au moins deux contacts, mais ils sont esseulés autour de la table.

En raison de la détresse de nombreux Belges, suite à la limitation des contacts sociaux, le comité de concertation devrait enfin valider l’idée que les principales données de santé mentale figurent dans les rapports quotidien de Sciensano : taux d’occupation dans les services de psychiatrie,… Pour que cette donnée entre en ligne de compte dans la prise de décision, et seulement la propagation du virus ou les admissions Covid en hôpital.

Enseignement

"S’il faut un assouplissement, il faut le donner en priorité à l’école", a dit le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke. Cela devrait se traduire ce soir, par la reprise progressive de la présence physique au cours, pour les étudiants du supérieur : 20% de cours en présentiel, sur les campus, en principe à partir de mi-mars (la date reste en discussion). Cette mesure a déjà fait l’objet d’un accord entre les gouvernements des trois communautés du pays, reste donc à obtenir l’aval du comité de concertation.

Un accord est également possible sur la reprise des excursions d’une journée, pour les écoles maternelles primaires et secondaires.

Les chefs de gouvernements des communautés vont plaider la reprise des cours en présentiel dans tout le secondaire après les vacances de Pâques. A la fédération Wallonie-Bruxelles, on défendra également la reprise en présentiel pour les 3ème et 4ème secondaire deux semaines avant les vacances pascales.

Interdiction des voyages

Les voyages non-essentiels sont interdits jusqu’au 1er avril. On ignore pour le moment, si le comité de concertation va maintenir cette interdiction, la prolonger, et s’il compte en faire l’annonce dès ce soir. La prolongation jusqu’à la fin des vacances de Pâques a été évoquée, sans être tranchée.