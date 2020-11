Un comité de concertation très attendu se tient aujourd'hui: voici les points qui seront abordés

Le comité de concertation se réunira vendredi après-midi pour évaluer les mesures sanitaires prises jusqu'au 13 décembre pour endiguer la deuxième vague de Covid-19 et organiser la fin de l'année. Des assouplissements sont attendus pour les commerces non essentiels ainsi que la mise au point d'un "instrument de navigation" à plus long terme. Des voix s'élèvent aussi afin de desserrer un peu l'étau pour les fêtes de Noël.

Un comité de concertation se tient à partir de 13h au Palais d’Egmont. Le but: examiner les mesures de précaution liées à la gestion du coronavirus dans notre pays. Voici ce que l'on sait des différentes mesures qui seront sur la table.

Vers une réouverture de certains commerces?

La question de l'ouverture des commerces dits "non-essentiels" sera bien sur la table du comité de concertation, avait indiqué le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. "Nous procéderons à l'évaluation de la fermeture des magasins non-essentiels, comme nous l'avions convenu en octobre. Nous sommes déjà en contact étroit avec les gouverneurs pour voir comment procéder", avait indiqué le Premier ministre.

Reste à déterminer l'ampleur de cet assouplissement. Va-t-on seulement autoriser les commerçants à accueillir leurs clients les uns après les autres sur rendez-vous? Ou rouvrir les magasins en accès libre (mais avec limitation du nombre de clients par mètre carré, du temps passé dans le magasin…) ?

Il convient également de déterminer l'entrée en vigueur d'un assouplissement éventuel. Va-t-on autoriser une réouverture durant les prochains jours ou attendre mi-décembre ?

Signe que le scénario de la réouverture est envisagé : ces derniers jours, le Premier Ministre a pris contact avec les gouverneurs des provinces pour s’assurer que des mesures de précaution puissent être appliquées malgré le risque de foule dans les magasins pour les achats de Noël.

La finalisation d'un "baromètre corona"

L’autre point qui figure à l’ordre du jour : la finalisation d’un "baromètre corona", un instrument de navigation simple et rapide, qui comporte plusieurs paliers chiffrés. En fonction des chiffres relatifs à l'épidémie, la stratégie en matière de test ou encore de traçage pourrait être adaptée. L’examen de ce baromètre doit également être l’occasion de revoir certains protocoles, comme ceux en vigueur pour la culture, le sport ou les mouvements de jeunesse. "On a besoin d'un instrument de navigation pour pouvoir passer cette période d'hiver. Un instrument qui nous aide à établir des seuils maximum qui nous aident à continuer à assurer le testing, le tracing, etc.", avait indiqué Alexander De Coo à la Chambre ce jeudi, n'utilisant pas le terme de "baromètre" évoqué précédemment.

Des fêtes "à petite échelle", a prévenu De Croo

Tenant d'une ligne stricte avec le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, le Premier ministre, Alexander De Croo, avait répété son message de prudence. "Soyons clairs, il y aura encore un long chemin à parcourir. Si demain, nous prenons des décisions erronées, nous en payerons les conséquences après-demain. Des personnes mourront alors qu'elles auraient pu rester en vie", avait-il déclaré avant de parler de "fêtes de Noël à petite échelle".

Pourtant, des politiques nous ont confirmé vouloir débattre dès ce vendredi d’un éventuel assouplissement, notamment pour célébrer Noël.

La question se posera aussi de savoir si cette réunion du comité de concertation sera la dernière avant la fin de l'année, et dès lors si un phasage sera mis en place. Le comité de concertation associe le gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions. Jeudi soir, un comité ministériel restreint fédéral était prévu pour préparer la réunion.

Les différentes entités du pays et leurs diverses sensibilités politiques devront s'accorder sur un ensemble de mesures, en sachant que des règles différentes s'appliquent déjà de l'une à l'autre pour ce qui est des couvres-feux et du port du masque.