Un compteur de C02 bientôt obligatoire dans les restaurants et les salles de sport: "Cela pourra faire l'objet de contrôles"

(C) Belga

"Un compteur de CO2 sera bientôt obligatoire dans les établissements de restaurations et les salles de sport", a expliqué le commissaire au coronavirus Pedro Facon, lors d'une conférence presse vendredi matin. Aucune date n'a encore été communiquée.

Il reste difficile de contrôler correctement la qualité de l'air car plusieurs facteurs doivent être pris en compte : le nombre de personnes dans la même pièce, le nombre de portes et de fenêtres, sans oublier la taille de l'endroit. C'est pourquoi, pour calculer la qualité de l'air, un compteur de CO2 va être rendu obligatoire dans certains établissements de restauration et dans les salles de sport. Le commissaire au coronavirus a confirmé cette nouvelle obligation lors de la conférence de presse du Centre de crise. "Les plus petites gouttelettes peuvent rester longtemps en suspension dans les pièces mal ventilées. Les personnes présentes dans la pièce peuvent inhaler ces gouttelettes même en respectant la distanciation d'un mètre cinquante", a expliqué Pedro Facon.

La qualité de l'air sera calculée en partie par million (ppm). "La règle est que, plus la valeur ppm est basse, mieux c'est", a indiqué le commissaire au coronavirus. En dessous de 900 ppm, la qualité de l'air sera considérée comme bonne. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'établissement devra ventiler en ouvrant les portes, les fenêtres ou utiliser un système de ventilation. Le seuil critique arrive à partir de 1200 parties par million dans l'air. L'établissement sera alors contraint de fermer, le temps que la pièce s'aère.

Aucune date n'a pour l'instant été communiquée, mais le commissaire au coronavirus a déjà annoncé que des contrôles auraient lieu : "L'utilisation de ce système pourra faire l'objet de contrôles. Pendant la phase initiale, ces contrôles viseront à sensibiliser et à supporter les entrepreneurs avec cette nouvelle obligation. Ces contrôles évolueront ensuite vers des contrôles plus stricts" a détaillé Pedro Facon.