Un concours pour gagner des séjours en Grèce ou une prime de 1000 €: les agences d'intérim se réinventent pour recruter

Dans de nombreux secteurs, les employeurs peinent à trouver du personnel. Une situation qui pousse les agences d’intérim à rivaliser d'originalité pour recruter des candidats. L'agence Adecco propose, par exemple, un concours pour gagner des voyages en Grèce. Cette agence a plus de 11 500 offres d’emplois, soit 35 % de plus qu’il y a un an. "Vous travaillez via Adecco entre le 19 janvier et le 31 mars, alors vous pouvez participer au concours. Il n'y a pas de limitation. Même si vous travaillez qu'un jour étant étudiant via Adecco, vous pouvez participer", explique Frédéric Waeijenberge, porte parole Adecco. Deux semaines après le lancement, Adecco a déjà enregistré 15 % de candidatures en plus qu’en temps normal. C'est une bonne nouvelle pour cette agence d’intérim, qui peine à trouver de nouveaux candidats. "On se retrouve effectivement avec beaucoup de demandes de la part des entreprises et très peu de candidats à proposer", ajoute Julien Mathieu, responsable de l’agence de Namur.

Une pénurie qui dure depuis mars 2021

Cette pénurie a commencé en mars 2021. Elle concerne tous les secteurs. Face à cette situation, les agences se réinventent. C'est notamment le cas de l'agence Unique. "Des infirmières reçoivent, si elles viennent travailler pour Unique, une prime de 1000 euros: que ce soit en prime brute en voyage ou également un chèque cadeau IKEA" Clément Maillard, consultant en recrutement chez Unique.

Toutefois, ce genre d’offre n’est pas adopté par tous les opérateurs. Certaines agences préfèrent offrir des formations. "Je peux vous confirmer que nous ne nous inscrivons pas dans le même type d'initiatives puisqu'on s'inscrit davantage dans une optique d'accompagnement des candidats en leur proposant toute une série de choses et d'accompagnement propre à leur carrière et on pense qu'effectivement c'est ce que les talents, les candidats souhaitent obtenir d'un opérateur", confirme Sébastien Consentino, porte-parole de Randstad.

Le nombre d’emplois vacants bat des records. L’année dernière, il a augmenté de 14 % en 3 mois.