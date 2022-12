Un conducteur qui roule trop lentement peut-il aussi être verbalisé ? "Il n'y a pas de vitesse minimale sur nos routes, mais..."

La réponse est oui, les policiers peuvent tout à fait verbaliser un conducteur qui roule trop lentement. D'ailleurs, deux procès-verbaux sont dressés, par jour, pour cette raison.

C'est donc interdit, et c'est le code de la route qui le dit : "Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite". En résumé : on ne peut pas rouler à la vitesse d'un escargot pour le plaisir.

Quand on parle de "raison valable" ou de "vitesse réduite", c'est un peu au cas par cas, parce qu'il n'y a pas de vitesse minimale sur nos routes.

Par exemple : s'il y a du brouillard, et que votre visibilité est réduite ou si la route est très amochée, on ne va pas vous embêter si vous roulez plus lentement.

Système différent sur les autoroutes

Pour les autoroutes, il y a un seuil minimal de 70 km/h, fixé par la loi, lorsqu'un véhicule circule sur un tarmac relativement plat. Rappelons tout de même que lorsqu'on roule trop lentement, vous devenez une gêne pour ceux derrière vous. Ils risquent de s'énerver, de dépasser de manière un peu brusque, et de prendre des risques. C'est donc aussi une question de sécurité, pour ceux qui vous suivent.

Deux conseils, si vous êtes perdu par exemple : si vous ralentissez, allumez vos feux "stop", puis rangez vous sur le bas coté.