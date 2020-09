Un Conseil National de Sécurité aura bien lieu la semaine prochaine

La prochaine réunion du Conseil national de sécurité (CNS) consacré à l'évaluation des mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus est fixé à la semaine prochaine, a-t-on appris lundi de source gouvernementale. Les membres du CNS, qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et des experts attendent toujours un avis du Comité d'évaluation fédéral (Celeval).

Le 20 août dernier, Sophie Wilmès avait annoncé que le prochain CNS se tiendrait fin septembre. "L’objectif est bien, à terme, de pouvoir sortir de la gestion de crise pour s’engager dans une dynamique à long-terme de gestion de risques", avaient alors indiqué les autorités.

Plusieurs voix s'élevaient pour avancer la date de ce Conseil National compte tenu de la situation. En cause: la hausse régulière du nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour enregistrée ces dernières semaines - elle a atteint 680,6 cas entre le 4 et le 10 septembre, soit une hausse de 42%, selon les chiffres publiés lundi par l'institut de santé publique Sciensano.

Donner une perspective à la population

Le Comité d'évaluation fédéral (Celeval) avait à cette occasion été chargé de se pencher, avec l'aide de spécialistes - dont des psychologues - de mettre en place un nouvel conseil consultatif. L'objectif étant de "réinventer de manière pérenne" la façon d'entretenir des relations sociales. Il s'agit d'"une priorité" afin de "donner une perspective" à la population, avait assuré la Première ministre. Cet avis du Celeval n'est pas encore parvenu aux différents ministres concernés.

De source gouvernementale, on précise que le calendrier défini pour la tenue du prochain CNS est donc respecté. Les principaux ministres et les Régions et Communautés devraient se réunir dans la semaine du 21 septembre et cette semaine sera consacrée aux préparatifs du prochain CNS.

Qui compose le CNS?

Pour rappel, le CNS associe le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des Communautés et des Régions ainsi que les représentants de divers services et les experts sanitaires. C'est lui qui a mis en place le 24 avril la stratégie de déconfinement progressif que suivra la Belgique dans les semaines et mois à venir.