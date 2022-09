Un dépassement de l'indice pivot à 4 reprises et des indexations dans les prochains mois: voici les conséquences de l'inflation sur les Belges

Le bureau du plan vient de sortir ses prévisions annuelles, soit une inflation de 9,4 % pour 2022. Quelle conséquence cela va-t-il avoir sur les Belges ? La première, malheureusement, c'est que l'augmentation du coût de la vie va se poursuivre durant de très longs mois. D'après les prévisions du Bureau du plan, une forte inflation qui s'étend sur les deux prochaines années. D'abord en 2022, on le sait, une augmentation du coût de la vie de 9,4%. Et puis en 2023, avec une inflation de 6,5%. Cela veut dire qu'une forte inflation va conduire à une augmentation de l'indice santé, une augmentation de l'indice pivot et c'est celui qui conduit à une indexation des salaires et des allocataires sociaux.

Toujours selon le Bureau du Plan, il y aura 4 dépassements de cet indice pivot dans les prochains mois, ce qui est très rare ! Une augmentation est prévue dès les mois d'octobre et décembre en 2022. Et puis, une autre augmentation très rapidement, dès 2023 en février et en juillet. Cela veut dire que pour certains, notamment les fonctionnaires et allocataires sociaux, il y aura une augmentation dès le mois de novembre des salaires et des revenus. Pour d'autres, cela dépendra des commissions paritaires. Cela pourrait avoir lieu dès la fin de 2022 ou début 2023. Ces augmentations successives, c'est du jamais-vu depuis plus de 40 ans.

Où se place notre pays par rapport aux autres pays européens ?

Selon les derniers chiffres, la moyenne européenne de l'inflation du coût de la vie en 2022 se situe autour de 9,1%. La Belgique connaît donc une inflation plus forte que la moyenne des 27 pays européens. Attention, cela ne veut pas dire que la Belgique est en situation extrêmement catastrophique par rapport à d'autres qui sont, eux, dans une situation encore plus dramatique. Dans certains pays de l'Est, notamment l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, c'est plus de 22% d'augmentation du coût de la vie.

Pour nos pays voisins, la situation est aussi difficile, notamment aux Pays-Bas avec 13,6% d'augmentation. Et en France, c'est 6,5% d'inflation en 2022. C'est la plus faible de la zone euro. Pourquoi ? Cela s'explique par une politique un peu plus incitative de la part du gouvernement français, une réduction des tarifs du gaz et l'électricité, des incitants à la pompe.