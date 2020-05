Un donateur anonyme verse 500.000 euros à l'université d'Anvers pour la lutte contre le coronavirus

Un donateur anonyme a versé 500.000 euros à l'université d'Anvers dans le cadre de la recherche autour du coronavirus, annonce l'institution anversoise. Ce don va permettre de lancer un projet sur les analyses d'échantillons sanguins.

Le Centre pour l'évaluation des vaccins de l'université a mis sur pied un projet de "sérothèque". "Toutes les trois semaines, nous effectuons des prélèvements sanguins en laboratoires, jusqu'à parvenir à un total de 14.000 échantillons", situe Pierre Van Damme, directeur du Centre.

"On peut ainsi déterminer combien de personnes ont bien été atteintes par la maladie et combien sont encore vulnérables. Cette information est très importante afin de définir une approche face à l'épidémie actuelle et une politique de gestion d'une éventuelle nouvelle vague." Le don sera également utilisé pour entamer des études sur les vaccins liés au coronavirus.