Un enfant belge de 9 ans rapatrié de Syrie sans sa mère: la justice se prononcera sur l'avenir du petit garçon

Une jeune garçon de 9 ans, emmené par sa mère en Syrie, a été rapatrié vendredi, ont indiqué les Affaires étrangères, confirmant une information de la RTBF, De Morgen et Le Soir. L'enfant se trouvait dans le camp de Roj, à proximité de la frontière turque. La mère a demandé qu'il revienne en Belgique auprès de son père.

La mère de l'enfant l'a emmené en Syrie "pour rejoindre le califat" en 2014. "Je veux qu'il parte. Il ne peut plus rester ici", a témoigné sa mère auprès de plusieurs médias belges. Les Affaires étrangères ont confirmé que l'enfant avait été rapatrié ce vendredi et que des contacts avaient été menés avec les autorités kurdes à cet effet. L'agence "Hawar News Agency" (ANHA) - liée à l'autorité kurde du nord-est de la Syrie - a également publié la vidéo d'une rencontre entre le département des Affaires étrangères du Rojava et des représentants de l'État belge lors de laquelle ils ont remercié les autorités kurdes pour "le rapatriement d'un enfant enlevé par un parent contre la volonté de l'autre".

Le parquet de Bruxelles se prononcera prochainement sur l'avenir du petit garçon. La directrice de Child Focus, Heidi De Pauw, avait également fait le déplacement auparavant en Syrie avec l'association des victimes de terrorisme " V-Europe " ainsi que les parlementaires Georges Dallemangne (cdH) et Koen Metsu (N-VA) afin de trouver une solution. Un de leurs objectifs est de réévaluer la situation dans les camps du nord-est de la Syrie. Au total, 14 hommes, 21 femmes et 38 enfants belges se trouvent actuellement dans les camps du nord-est de la Syrie, selon les Affaires étrangères.