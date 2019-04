Un énorme parc photovoltaïque va voir le jour en Wallonie

L'installation d'un des plus grands parcs photovoltaïques de Wallonie devrait débuter dans les prochaines semaines à Tertre, à Saint-Ghislain dans le Hainaut, rapporte L'Echo dans ses pages samedi. Une nouvelle société, baptisée Gallée Energy 1, en est à l'origine.



Le parc, avec 20.000 panneaux prévus, devrait produire "6.300 MWh d'électricité verte par an, soit la consommation de 2.000 ménages", selon les mots d'Édouard Gallée, dont la société patrimoniale détient 45% de Gallée Energy 1, les autres actionnaires étant la société belge Perpetum Energy Holding (45%) et IMBC Capital Risque (10%). Ce dernier est une filiale de l'Invest Mons-Borinage-Centre, et soutient aussi le nouveau parc via un prêt subordonné.



Selon Edouard Gallée, les panneaux vont être livrés "fin juin ou début juillet, et si tout va bien, le 31 octobre, nous devrions être raccordés au réseau".