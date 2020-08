Un examen de médecine inédit en Belgique, cette année: 4.373 candidats répartis en 91 auditoires en Wallonie et à Bruxelles

4.300 étudiants de l'enseignement supérieur passent leur examen d'entrée pour les études de médecine ou dentisterie, aujourd'hui. Pour respecter les distances, les examens sont donnés en deux sessions, dans une centaine de locaux différents à travers Bruxelles et la Wallonie.

Chaque année, environ 4.000 aspirants médecins et dentistes se rassemblent dans une salle d'exposition du Heysel pour les examens d'entrée en faculté de médecine. Mais cette organisation était valable avant le Covid-19. Cette année, la jauge est fixée à 100 étudiants par salle d'examen, avec consignes sanitaires de rigueur. "La porte reste ouverte pour assurer l'aération", chuchote Charles Michaux, professeur à la Faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, devant la porte de l'auditoire. "Chaque étudiant se trouve dans une bulle d'1m50 de diamètre, et est obligé de porter son masque durant tout l'examen."

L'examen est décentralisé dans 91 auditoires répartis sur 5 sites universitaires à Bruxelles, Louvain, Namur, Mons et Liège. Cette organisation, inédite, représente un défi logistique, piloté en temps réel depuis une "tour de contrôle". "Ses équipes réceptionnent l'ensemble des difficultés qui peuvent exister", explique Laurent Despy, administrateur de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES). "Toutes les questions doivent remonter ici, on les analyse, on répond et on dispatche à l'ensemble des responsables de toutes les salles de toutes les universités qui organisent un examen de médecine."

Le but est d'ainsi garantir l'équité de l'examen pour les 4.373 participants, dont une majorité de femmes, appelés à plancher toute la journée sur un questionnaire à choix multiples. Les résultats sont attendus ce mercredi ; et pour les recalés, une seconde épreuve est d'ores et déjà programmée pour le 12 septembre prochain.