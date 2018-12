Un geste pour la planète: savez-vous quel est l'impact de l'avion, le moyen de transport le plus polluant ?

A l’occasion de la conférence sur le climat qui se tient cette semaine à Katowize, en Pologne, RTLINFO vous propose de découvrir les petits gestes du quotidien qui permettent de limiter votre impact sur l’environnement. Premier geste pour la planète: éviter de prendre l’avion. L’avion est en effet le moyen de transport le plus polluant. Il émet trois fois plus de gaz à effet de serre qu’une voiture. Simon François, Thomas Kinet et Thomas Decupere ont rencontré une famille qui a décidé de bannir l’avion pour partir en vacances.

Ce soir, dans la famille Devaux, on ressort les albums photos des dernières vacances. Sur les clichés, des paysages français, portugais, grecs ou encore marocains. "C’était un grand voyage en bateau, c’est super", s’exclame la mère de famille.

Depuis 8 ans, la famille a décidé de bannir l’avion pour ses déplacements. Pascaline et François privilégient le train ou le camping-car et des séjours de plus longue durée.

Gilles, 10 ans, approuve le choix de ses parents."C’est chouette parce qu’on peut prendre notre temps à un endroit. On peut se dire ok maintenant on va à un autre endroit", explique le garçon.

"Qu’est-ce que l’on recherche en vacances ? C’est le temps, c’est la famille, ce sont les beaux endroits à visiter, de la nouveauté. Et donc tout ça on s’est rendu compte qu’il y a avait tout à fait moyen sans avion", ajoute sa maman.

En 2014, la famille décide même de partir un an, en camping-car. François a calculé l’impact sur la planète de ce voyage à travers l’Europe jusqu’au Maroc. Sur la route ou en Belgique, la famille émettait à peu près la même quantité de gaz à effet de serre.

"Si deux personnes venaient nous visiter au Maroc, donc un aller-retour en avion émettait autant que tout notre voyage sur un an en famille", assure François.





Un impact énorme

Selon l’agence européenne pour l’environnement, un passager dans un avion consomme autant de CO2 que 3 personnes dans une voiture et 20 passagers dans un train.

"Il y a d’autres émissions qui sont faites en altitude comme de l’ozone. Donc l’effet sur le climat c’est 2,7 fois plus important que le seul CO2. Au total, c’est donc un impact énorme", confirme Jonas Moerman, expert climat à l’asbl Eco Conso.

Eviter un aller-retour en avion aux Etats-Unis économise autant de gaz à effet de serre que de laisser sa voiture au garage pendant un an.

Pourtant, l’avion reste souvent le moyen de transport le plus rapide et le moins cher pour de nombreuses destinations. Pour éviter cela, la ministre flamande de l’environnement demande à l’Union européenne d’instaurer une taxe sur les voyages en avion.