Un GROS BUG touche en ce moment l'état civil: il ne serait presque plus possible de déclarer une naissance, un décès ou un mariage en Belgique

Nous vous l'annoncions ce 1er avril. L'État civil se numérisait et les actes de naissance ou de mariage sur papier appartenaient désormais au passé. A partir de cette date, les actes devenaient numériques et conservés dans une banque de données centrale, avait annoncé le ministre de la Justice, Koen Geens. L'officier de l'État civil devait juste apposer sa signature de manière électronique, et celle-ci devait suffire, sauf que... l'outil informatique connaît quelques problèmes depuis son démarrage, nous annoncent ce matin les journaux du groupe SudPresse.

Cela engendre beaucoup de problèmes conséquents, comme l'organisation de funérailles pour des personnes qui ne sont pas encore "administrativement" décédées, ou du retard dans les déclarations fournies par des mutuelles.

Les administrations communales se retrouvent du coup dans l'impossibilité d'encoder ces actes importants.

Du côté du SPF Intérieur, on reconnait quelques problèmes, mais les administrations concernées peuvent toujours revenir en arrière et créer une version papier de ces actes.