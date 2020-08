Un homme atteint de la maladie de Parkinson entame un tour de Belgique pour la recherche

(Belga) Ivo de Bisschop, un homme de 65 ans originaire de Dilbeek et atteint de la maladie de Parkinson entamera dimanche un tour de Belgique afin de récolter des dons pour la recherche contre cette maladie. Le départ de ce périple de 49 jours le long de la frontière belge sera donné à Ostende. Intitulé "Stop Parkinson Walk", ce voyage de 1.500 kilomètres ambitionne de récolter un million d'euros.

Ivo de Bisschop a été diagnostiqué comme porteur de la maladie il y a trois ans. "Je ne pouvais pas accepter le fait qu'il n'existe pas de médicament qui guérisse ou du moins ralentisse Parkinson. C'est pourquoi j'ai commencé à mener moi-même des actions." Le sexagénaire parcourra les 1.500 kilomètres le long de la frontière. Il marchera 47 jours à une moyenne de 30 kilomètres par jour et ne s'octroiera que deux journées de repos. Il démarrera sa "Stop Parkinson walk" avec un ami dimanche à Ostende. Son périple, qui débutera par le nord, devrait se terminer le 10 octobre. Il fera son entrée en Wallonie le 6 septembre prochain à Eben-Emael, en province de Liège. A l'origine, l'intention était que des personnes puissent marcher à ses côtés. Mais à cause du coronavirus, ce n'est pas recommandé. "Nous encourageons dès lors chacun à marcher autour de sa propre place de village et à parrainer ainsi les étapes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les derniers kilomètres, en respectant les distances", a exhorté M. de Bisschop. La randonnée peut être suivie via le site www.stopparkinson.be. (Belga)