Un homme filmé en train d'agresser des taximen en Flandre pour récupérer leur caisse: comment les professionnels se protègent-ils?

Un homme a récemment agressé et volé deux taximen en Flandre. Ces agressions très violentes ont été filmées par des caméras embarquées dans les voitures. Ce type de fait est apparemment assez rare. Attention, les images qui suivent sont assez violentes.

Les coups d’une extrême violence se succèdent. L’agresseur en veut à l’argent dont disposerait le chauffeur de taxi. L’attaque est filmée par la caméra embarquée du véhicule. Le chauffeur parvient finalement à s’enfermer dans sa voiture en attendant les secours alertés par des témoins.

Heureusement, d’après les professionnels du secteur, ce genre d’agressions n’arrive pas souvent. "Il doit y en avoir une chaque année en Belgique, je crois. Il faut savoir que les taxis sont quand même protégés. Ils doivent être équipés d'un bouton d'alarme. Quand le chauffeur est attaqué, il pousse sur un bouton", explique Pierre Steenbergen, secrétaire général de la fédération des taxis.

Raymond, taximan à Bruxelles, nous assure que ce qui rythme plutôt son quotidien, ce sont les incivilités de certains clients. "Souvent la nuit, il y a des gens qui ne veulent pas payer ou bien qui ont beaucoup bu. Parfois, certains essayent de voler notre gsm ou même la caisse", confie-t-il.

Des agressions traumatisantes

Mais la caisse est moins attrayante pour les voleurs puisque les chauffeurs de taxis transportent de moins en moins d’argent liquide. "Ces derniers temps, le paiement par carte et par application taxi a explosé. On était à moins de 30% il y a encore 5 ou 6 ans. On est maintenant au-delà de 65% de paiement en carte et par application. C'est rassurant pour les chauffeurs. Il y a beaucoup moins de liquide donc moins de raisons d'être attaqué", éclaire Sam Bouchal, chauffeur de taxi et porte-parole de la fédération belge des taxis.

Si les violentes agressions sont peu fréquentes, elle sont particulièrement traumatisantes. Le chauffeur de taxi frappé à Ostende est en incapacité de travail et envisage même une réorientation de carrière. Son agresseur lui, a été arrêté et sera présenté au juge d’instruction le 9 novembre prochain.