Un homme rattrapé après une course-poursuite: les policiers constatent qu'un enfant malade se trouve dans la voiture (vidéo)

Les équipes du magazine Enquêtes ont suivi la police de la route à la poursuite d'un automobiliste qui roule dangereusement. Une course-poursuite est engagée. Une voiture tente manifestement d'échapper à un contrôle de police. Le véhicule a même pris un rond-point à contre-sens. "Il ne veut pas s'arrêter", lance le policier.

Bloqué par une autre voiture, le conducteur, dont le véhicule est immatriculé en France, va finalement se ranger. Les policiers prennent alors toutes les précautions nécessaires. "Pourquoi vous ne voulez pas vous arrêter?", lui demande l'agent. "M'arrêter?", répond l'automobiliste.



Dans sa voiture, un enfant et deux autres personnes sont présents. "Ce n'est pas étonnant que l'enfant soit malade quand on voit comment monsieur roule, c'est un peu logique", lance le policier. "Mais non, il a vomi pendant qu'on était au magasin, monsieur", répond l'homme.



