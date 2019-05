Un invité exceptionnel à la Marche pour le climat: Raoni s'exprime face aux jeunes à la Gare centrale

Une Marche pour le climat a lieu ce vendredi. Le chef indigène Raoni s’exprime à 11h face aux jeunes. Il débute un tour de l’Europe de trois semaines.

La lutte contre le réchauffement climatique est à nouveau à la Une de l'actualité ce vendredi. Une marche des jeunes est organisée à Bruxelles, Gare centrale. Le célèbre chef indigène Raoni, qui défend la forêt amazonienne, s'est exprimé à 11h.

Bel RTL s'est penché ce matin sur le programme des principaux partis francophones. Pour le 26 mai prochain, ils sont nombreux à proposer leurs solutions.

Selon le politologue Pascal Delwit, c'est le parti Ecolo qui parle le plus du climat dans son programme. "C'est logique, c'est au coeur de l'identité du parti. C'est au coeur de la création et de son développement", indique-t-il.

Le reste des partis de gauche suit. "On retrouvera chez le PTB et le PS la question sociale et la question environnementale", ajoute le politologue.

Mais le climat est aussi "assez important" dans le propos du cdH. Un peu moins pour le MR et DéFi.

Mais là où la fracture gauche/droite apparaît le plus, c'est dans le type d'actions à mener. "Ecolo, PS et PTB insistent beaucoup sur la nécessité des investissement publics, d'acteurs publics. MR, cdH et DéFi sont beaucoup plus dans une logique d'actions individuelles", conclut Pascal Delwit.