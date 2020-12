Un jackpot record de 200 millions d'euros est mis en jeu vendredi à l'Euromillions, qui constituerait le gain le plus important dans l'histoire de la loterie européenne s'il était remporté, a annoncé la Française des jeux. Si elle n'était pas gagnée vendredi, la somme serait remise en jeu pendant quatre tirages consécutifs, puis le cas échéant portée à 210 millions d'euros. Et ainsi de suite jusqu'à 250 millions d'euros, plafond maximum.



Depuis tôt ce matin, nombreux sont ceux qui se sont rués chez leur libraire dans l'espoir de remporter le gros lot. "Je viens de jouer mon Euromillions. 200 millions, ça fait rêver mais c'est peut-être un peu beaucoup", souffle l'un d'entre eux qui nous confie que remporter 200 millions lui permettrait sans doute de partir vivre à l'étranger. "Ça fait presque 30 ans que je joue chaque semaine les mêmes numéros", avoue-t-il.

Les gens sont excités

"Je tente ma chance. À mon âge, je crois qu'avec 200 millions, je commencerai à gâter mes proches et je ferai sans doute des dons pour des bonnes œuvres. Du moment que le gouvernement ne se serve pas!", s'exclame une autre joueuse. "200 millions, ça mettrait du bon beurre dans les épinards", sourit un autre client venu jouer avec ce même espoir, remporter la grosse cagnotte en jeu.

Sandra Debouck est libraire à Schaerbeek depuis 10 ans. Elle assure que lorsque les gains sont importants, les clients sont plus nombreux. "Les gens jouent beaucoup plus que lorsqu'il y a des grosses cagnottes. Il est 7h40 et j'ai déjà pour 500 euros de joués. Les gens sont excités", affirme-t-elle. Avant d'ajouter: "En 2018, un client a gagné 17 millions chez nous. On espère avoir un nouveau gagnant ce soir, on espère donner cette chance donner aux gens".