Un marathon de contrôle des sacs-poubelles: "Des équipes seront en permanence sur le terrain pour contrôler les déchets"

L'intercommunal IDELUX Environnement lance un marathon de contrôle des sacs-poubelles. L'objectif est de sensibiliser les habitants à trier, notamment dans les sacs bleus. 8 agents ont été engagés pour cette mission. "Lorsqu'on retrouve des matières qui ne doivent pas être dans les sacs blancs, on appose un autocollant dessus et on met un folder dans la boîte aux lettres du citoyen pour lui signifier le type d'erreur qu'il a fait", explique Roger Guiot, contrôleur qualité à IDELUX.

En septembre, c'est le marathon du tri dans 10 communes liégeoise et en province de Luxembourg. 4 équipes de 2 personnes contrôlent les sacs, 1 heure avant le passage du camion poubelles. "Au-delà du marathon du tri, de façon structurelle, on aura définitivement 3 équipes de 2 personnes qui seront en permanence sur le terrain pour contrôler les déchets", précise Stéphane Fokam, chef de service logistique à IDELUX environnement.

Contrôler, mais pas verbaliser. Le but est d'informer le citoyen. Un an après l'entrée en vigueur du sac bleu en province du Luxembourg, l'intercommunal constate encore des erreurs de tri. "On retrouve encore des bouteilles, des cannettes, mais aussi des barquettes d'emballage et des films plastiques. Pourtant, ces éléments ne doivent pas échapper au recyclage et doivent se retrouver dans les sacs bleus."

Pour les sacs parfaitement triés, un autocollant vert est placé. Le marathon du tri prendra fin le 30 septembre.