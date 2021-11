Un médecin est poursuivi pour avoir encodé quelque 2.000 faux Covid Safe Tickets, a annoncé sur LN24 la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Selon le média belge, c'est l'Aviq (l'Agence wallonne pour une vie de qualité) qui a détecté la fraude. Ces documents ont été invalidés, a précisé Christie Morreale. "On a saisi la justice en extrême urgence hier qui nous a donné raison", poursuit-elle.

Le médecin n'a plus l'autorisation de délivrer des CST et les personnes qui ont été encodées comme étant vaccinées vont voir leur CST annuler. Le médecin est poursuivi pour faux et usages de faux. "C'est grave. C'est une rupture de confiance à l'égard des personnes vaccinées qui se retrouvent dans un endroit et baissent un peu la garde en pensant que les autres sont aussi vaccinées et ce n'est pas le cas. Et à l'égard aussi de tous ces médecins qui se décarcassent partout dans les hôpitaux et centres de vaccination, il déshonore aussi ces autres médecins", a souligné la ministre qui dénonce "des comportements irresponsables".

Plus d'informations à venir