Un menu 100% vegan pour Noël? Les amateurs de viande n'y verront que du feu!

Le magazine "Tout s’explique" vous a concocté un menu de Noël! Un menu 100% vegan! Une vague de produits sans viande s’installe dans les rayons de supermarché. Certains ont l’aspect de la viande, son odeur et presque son goût, mais sont 100% sans origine animale!

"Le consommateur est devenu de plus en plus flexitarien, cela veut dire que oui, il continue à manger de la viande, mais il mange également du végétarien", explique le gérant d'une grande surface. "On a noté une croissance assez forte depuis 4 ou 5 ans, qui augmente jusqu’à 25% pour ces produits végétariens".





La demande ne cesse d'augmenter

Au cours de l’année 2017, le nombre de produits végétariens et végétaliens a augmenté de 60%.

"Ce produit par exemple, ressemble à un steak, mais il est 100% végétarien", dit le gérant en montrant un produit emballé. "Et si vous le préparez, le coupez, il donnera même l’aspect d’un bifteck . C’est quelque chose qui se vend très bien, parce que peut-être que quelqu’un, en famille, va l’acheter, et que l’autre va manger un vrai bifteck pour manger à deux un même repas, sauf que l’un mange de la viande, l’autre pas".

Les journalistes de "Tout s'explique" ont fait goûter une préparation au "faux jambon" à des clients sans qu'ils le sachent, et tous sont bernés! "Ca goûte la charcuterie", "C'est du jambon!", disent-ils, avant de réaliser leur erreur.

