Un "menu à la carte", un "budget de contacts": voici l'idée des experts pour le plan de déconfinement

Les experts prévoiraient un "budget" de contacts pour aider les politiques à planifier le déconfinement.

Le groupe d'experts chargé de la stratégie de sortie (GEMS) planche actuellement sur la mise au point d'un nouveau plan de sortie de crise. Ce plan devrait être prêt d'ici mardi, mais plusieurs des parties prenantes en ont déjà partagé quelques grandes lignes, dans les quotidiens Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen vendredi.

Tout se concentre sur une sorte de "menu" à la carte mis au point par les experts. Un score est associé à chaque assouplissement des mesures: le "prix" à payer en cas de mise en oeuvre. Dans cette logique, une augmentation des contacts "coûterait" par exemple moins qu'une réouverture de l'horeca.

Comment ça marche ?



Les politiques pourraient faire des choix dans le "menu" établi par le GEMS lors des Comités de concertation sur base de cette liste d'assouplissements, tout en évitant de déconfiner de manière débridée. Ils pourraient faire leurs choix dans les limites d'un "budget" de contacts, déterminé par les courbes d'infections au coronavirus et au degré de vaccination. Plus la situation est bonne, plus le budget serait dès lors large.

Il appartiendrait aux politiques de choisir parmi les diverses options au menu dans le respect de la situation épidémiologique et sans donc dépasser les limites de ce "budget". Ils pourraient de la sorte aussi établir leur propres priorités. L'objectif de ce "menu" est de garantir plus de transparence pour les citoyens.

Il semble peu probable que le "budget disponible" permette une réouverture immédiate de l'Horeca, l'espoir du secteur étant que le Comité de concertation de vendredi prochain offrira au secteur un peu de perspectives.

